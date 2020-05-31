31 Май 2020 2020-05-31T19:41:10+03:00

Постоялец тюменского центра - о том, почему потерял жильё и живёт один, без семьи Фото: pixabay.com

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Причины бездомности всегда разные. Это может быть следствием потери дома и финансовых махинаций, а также виной непосредственно самого человека. Например, в тюменском центре «Милосердие» живёт Юрий, который приехал в Тюмень из Бурятии в 29 лет. Сейчас ему уже 51, и он по-прежнему живёт в нашем городе. У него нет ни собственного жилья, ни работы, ни родственников, которые могли бы ему помочь.

Традиционно разговор мы начинаем с истории о детстве. Юрий признается, что его воспитывала бабушка. Отец рано умер, а мать не привыкла сидеть на одном месте. Именно к ней в Тюмень Юрий и уехал. Он рассказывает, что жили в съемных квартирах. Потом мать заболела, платить за жилье стало просто нечем.

– Она хорошая: не пьет и не курит. Главная ее проблема заключается в том, что ей необходимо постоянно менять обстановку. Она не привыкла сидеть на одном месте. Потом сам не понял, как оказался на улице. В теплое время жил там до шести месяцев. О работе и речи не шло. Как трудоустраиваться, если у тебя нет жилья, а сам ты живешь в картонной коробке? – говорит Юрий.

Постоялец рассказывает, что проходящие мимо люди почти не оказывали ему помощь. Кто-то и вовсе смотрел со злобой и пренебрежением.

– Их тоже можно понять. Кто-то зарабатывает, а другие в это время за последнюю копейку сражаются. И почему они должны отдавать ее мне? – рассуждает Юрий.

Собеседник признается, что у него было собственное жилье в Бурятии, но он его потерял.

– Ну и что, что приватизировано оно было? Мне это как-то помогло? Уехал – и всё, нет больше квартиры, – рассказывает мужчина.

После этого была тюрьма. По словам героя, статьи там нестрашные и они вовсе не стоят внимания. Потом он потерял документы и за помощью обратился уже в центр «Милосердие», где и находится сейчас.

– Раньше в СССР можно было жить просто работая. Сейчас нет. Выживают только умные: те, у кого есть образование и мозги. Обычным людям находиться рядом с ними трудно, – замечает Юрий.

У мужчины всё еще есть мать, с которой он созванивается. Она живет в Омске в интернате для пожилых людей. Мужчина шутит, что ему туда еще рано, мол, возраст не позволяет, молодой пока. Однако ему самому менять уже что-либо поздно. Сейчас главное для него – решить вопрос с жильем, а остальное не стоит внимания.