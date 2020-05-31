В Тюменской области работает единый телефон системы долговременного ухода за пожилыми людьми

31 Май 2020 2020-05-31T19:35:33+03:00

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В Тюменской области работает единый телефон системы долговременного ухода для пожилых людей региона. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, позвонив по единому телефону (8-800-550-27-27), люди смогут получить квалифицированную консультацию по вопросам организации ухода за инвалидами и пожилыми, сообщить о людях, нуждающихся в уходе, и получить информацию о возможности пройти курс обучения навыкам ухода для родственников тяжелобольных людей.

Позвонить можно по будням с 8 утра до 16.30, причём звонок абсолютно бесплатный. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (3452) 51-70-48 или на интернет-сайте областного геронтологического центра.

Организация работы единого телефона системы долговременного ухода полностью отвечает последним поручениям президента России Владимира Путина, которые связаны с дополнительной поддержкой пожилых людей и иналидов в регионах. Система долговременного ухода объединяет усилия органов социального обслуживания и медицинских организаций.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, реализуемый в Тюменской области в 2020 году, стал частью регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU