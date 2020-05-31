2020-05-31T19:33:31+03:00
Экономика

Тюменские овощи отправятся в страны Европы

Продукция тюменского предприятия получила разрешение для экспорта в Евросоюз
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские овощи отправятся в страны ЕвропыТюменские овощи отправятся в страны ЕвропыФото: Татьяна Коркина
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Продукция тепличного комплекса «ТюменьАгро» отныне будет экспортироваться в страны Европы – компания получила разрешение для экспорта в Европейский союз. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, этот комплекс входит в группу компаний «РОСТ». Предприятие успешно прошло сертификацию на соответствие требованиям международных стандартов GLOBALG.А.P. и GRASP. Организация – первый и пока единственный производитель свежих овощей в России, чья продукция получила разрешение для экспорта в страны ЕС.

Программа сертификации GLOBALG.A.P. затрагивает все стадии производства сельхозпродукции, включая подготовку посевного материала и выпуск готовой продукции. На всех этапах жизненного цикла производства продукции тюменское предприятие устанавливает самые жёсткие требования. В основу программы сертификации GRASP положен ряд конвенций Международной организации труда, Конвенция Организации Объединенных Наций по правам ребенка и Всемирная декларация прав человека. На предприятии требования GRASP внедряются для того, чтобы повысить удовлетворённость работников, повысить мотивацию, эффективность и результативность их деятельности, а также для укрепления команды.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в регионе подвели итоги конкурса «Экспортёр года в Тюменской области в 2020 году», который организован фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области», Центром поддержки экспорта и Торгово-промышленной палатой Тюменской области. За звание лучших предприятий-экспортёров боролись 12 ведущих предприятий в пяти номинациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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