2020-05-31T17:14:38+03:00
Общество

В Тюменской области мамы в декрете проходят профессиональное обучение

Оно организовано в дистанционном режиме
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области мамы в декрете проходят профессиональное обучениеВ Тюменской области мамы в декрете проходят профессиональное обучениеФото: Татьяна Коркина
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Бесплатное обучение по различным профессиям проходят в Тюменской области 64 женщины, которые находятся в декрете. Как сообщили в региональном департаменте труда и занятости население, обучение организовано в онлайн-режиме. Женщины учатся таким профессиям, как специалист по социальной работе, специалист в сфере закупок, экспедитор по перевозке грузов и т.д.

На профессиональное обучение могут быть направлены женщины, которые находятся в декретном отпуске до достижения детьми возраста до трёх лет. Они должны состоять в трудовых отношениях и выйти на работу до конца года. Обучение женщин организует работодатель, учитывая потребности в подготовке квалифицированных кадров, а служба занятости населения возмещает расходы работодателя на организацию обучения.

Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в России и регионе, учёба проходит дистанционно. Все подробности о программе можно узнать на портале департамента труда и занятости населения.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщила о том, что для граждан предпенсионного возраста, а также лиц в возрасте 50 лет и старше центры занятости Тюменской области организуют профессиональное обучение. Более двухсот человек в возрасте от 50 и старше направляются на обучение. Занятия проводятся по таким направлениям, как дезинфектор, культорганизатор, специалист по кадрам, специалист по социальной работе, бухгалтерский учет и налогообложение, государственные и муниципальные закупки, делопроизводство, логопедия, организация волонтерской деятельности, организация ресторанного бизнеса, и иным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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