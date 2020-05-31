31 Май 2020 2020-05-31T17:04:13+03:00

Шесть некоммерческих организаций Тюменской области получат субсидию от департамента культуры Фото: Татьяна Коркина

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Шесть некоммерческих организаций Тюменской области сферы культуры признаны победителями конкурсного отбора на получении субсидии из бюджета региона в 2020 году. Как сообщила в своём Instagram директор департамента культуры Тюменской области, каждый год отмечается значительный рост конкуренции среди участников – это прослеживается как в увеличении количества поданных заявок, так и в качестве представляемых проектов.

- Каждый раз не перестаю удивляться разнообразным, интересным, креативным и самое главное, общественно полезным идеям творческих проектов наших социально ориентированных некоммерческих организаций, - подчеркнула Елена Майер.

В числе победителей:

- Фонд развития искусства и культуры «Сотвори из жизни шедевр», который реализует проект «Девятый бал «Венский вальс в Тюмени»;

- Национально-культурная автономия немцев Тюменской области, которая проведет Областной фестиваль немецкой культуры;

- Молодёжный театр «УЮТ» и его проект «Фестиваль детско-юношеских любительских театров "Малая сцена"»;

- Тюменский центр фотографии и мультимедиа с проектом III Международного экологического фотоконкурса World Eco Photo;

- Тюменское отделение ветеранов «Боевое Братство», которое реализует проект XVIII Международного фестиваля-конкурса «Песни, опаленные войной»; о

- Организация по развитию досуга для населения «Дельфин» с социальным проектом «Творческий путь».

Елена Майер поздравила победителей и отметила, что с нетерпением ждёт реализации проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU