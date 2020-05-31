Тюменские поисковики расскажут о вкладе детей в Великую Победу

31 Май 2020 2020-05-31T13:52:15+03:00

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Тюменские поисковики в Международный день защиты детей 1 июня в формате онлайн расскажут о жизни и судьбах детей в годы Великой Отечественной войны. Как рассказали в пресс-службе Тюменского областного поискового центра, трансляция экскурсии из Музея истории поискового движения Тюменской области начнется в 18 часов на страницах во «ВКонтакте» и Instagram.

По словам руководителя Музея Татьяны Смирновой, вместе с солдатами Красной Армии юные герои встали на борьбу с захватчиками.

- Патриотизм детей во время войны, трудовые подвиги в тылу и отчаянная храбрость навсегда останутся в памяти нашего народа. Мы покажем всю глубину трагедии Великой Отечественной войны через детские судьбы, истории, к которым прикоснулись сами при поисковых работах, - отметила она.

Памятники военного времени, включая плакаты, листовки, детский рисунки времён войны, личные вещи, фотографии и игрушки, найденные в районах боевых действий, - всё это будет представлено в экспозиции. Сейчас Музей истории поискового движения Тюменской области закрыт для гостей, но его можно посетить прямо из дома. Для этого нужно воспользоваться компьютером или телефоном. Во время режима самоизоляции поисковики специально организуют доступные онлайн-экскурсии, посвященные знаменательным датам нашей истории.

ИСТОЧНИК KP.RU