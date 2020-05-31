31 Май 2020 2020-05-31T13:30:38+03:00

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В Тюменской области объявлены победители грантов на поддержку любительских творческих коллективов. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, конкурс на предоставление грантов в форме субсидий для поддержки любительских творческих коллективов в 2020 году был объявлен в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Размер гранта составляет 300 тысяч рублей для каждого коллектива, всего на конкурс поступил 15 заявок.

По итогам конкурса определены 6 победителей:

- образцовый любительский коллектив, ансамбль танца «Фиеста» (Викуловский район);

- народный любительский театральный коллектив «Альянс» (Абатский район);

- ансамбль русской песни «Россияночка» (Ишимский район);

- образцовый любительский коллектив цирковая студия «Икар» (Тюмень);

- фольклорно-этнографический ансамбль «Тамаша» (Ялуторовский район);

- образцовый любительский ансамбль народного танца «Калинка» (Ярковский район).

Как отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, проведение конкурса – новый опыт для Тюменской области. Заявки начали подавать 16 марта 2020 года, а иде поддержки коллективов возникла ещё в прошлом году.

- Получатели грантов смогут направить средства на развитие своей творческой деятельности - приобретение костюмов, инструментов, оборудования, обеспечение гастрольной деятельности и участия коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня. Мы планируем и в дальнейшем применять данную практику вручения грантов на ежегодной основе, - подчеркнула Елена Майер.

ИСТОЧНИК KP.RU