ФАПы Нижнетавдинского района оснастили новыми телекардиографами

31 Май 2020 2020-05-31T13:27:49+03:00

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В фельдшерско-акушерские пункты Нижнетавдинского района (сел Андрюшино, Иска, Киндер, Новотроицкое, Черепаново и посёлка Ключи) поступили новые телекардиографы «Валента». Оснащение учреждений первичной медико-санитарной помощи современной техникой продолжается в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

По словам главной медицинской сестры областной больницы № 15 Натальи Пермяковой, в конце 2019 и начале 2020 года все медсёстры и фельдшеры обучились работать с такими аппаратами. Всего на балансе больницы сейчас находится 15 телекардиографов.

– Мы используем их в ФАПах и во время выездной диагностики в отдаленных населенных пунктах. Тем фельдшерско-акушерским пунктам, где ещё нет своей «Валенты», прибор выдают на время профилактических обследований населения. Но, конечно, мы стремимся постепенно укомплектовать такой техникой все ФАПы. Этот прибор как будто создан именно для сельской медицины! – рассказала Наталья Пермякова.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, телекардиографы проектировали для работы в полевых условиях. В нашем регионе им пользуются бригады скорой помощи и другие медицинские службы, которые работают в местах ЧС, а ещё – фельдшеры и медсёстры ФАПов в сельском местности.

Телекардиографы регистрируют ЭКГ и передают данные по беспроводной сети. Другими словами, любой фельдшер ФАПа может всегда получить консультацию по результатам исследования с врачом-кардиологом из областной больницы № 15 или, при необходимости, даже со специалистом из тюменской ОКБ № 1.

ИСТОЧНИК KP.RU