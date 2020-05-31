31 Май 2020 2020-05-31T13:25:42+03:00

Пять пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ в Тюменской области Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Оперативный штаб Тюменской области предоставил информацию о состоянии пациентов с COVID-19 регионе.

– За минувшие сутки 30 новых случаев заболевания, а всего с начала пандемии – 1638. Шесть выздоровели, за весь период выздоровели 818, – уточнили в оперштабе.

К настоящему моменту 812 заболевших получают лечение, пять пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ, 288 человек – в обсерваторе, 2 715 остаются под меднаблюдением, а 3 533 человека находятся на перевахтовке.

Напомним также, что за весь период пандемии в Тюменской области скончались восемь пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU