В Вагайском районе высадили «Сад Памяти»

31 Май 2020 2020-05-31T13:23:48+03:00

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Сотрудники лесного комплекса высадили в селе Чёрное Вагайского района 40 сосен и 40 елей в рамках акции «Сад Памяти», приуроченной к 75-летию Великой Победы. Как сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, хвойные деревья расположили в два ряда по периметру сельской детской площадки.

Как отметил первый заместитель главы района Александр Сафрыкин, в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт почти 9,7 тысячи жителей Вагайского района. 6,4 тысячи человек погибли или пропали без вести.

– У нас живут пять ветеранов, участников Великой Отечественной войны. В этом году, несмотря на ограничения проведения массовых мероприятий, мы смогли ещё раз поблагодарить их за Победу. Провели и концерты под окнами, и поздравили, и деревья в память о погибших посадили, – говорит Александр Сафрыкин.

В честь 75-летия Великой Победы в сельских поселениях Вагайского района посажено 1600 деревьев, но посадки продолжатся и осенью. По данным вагайского филиала «Тюменской авиабазы», планируется посадить дерево в честь каждого участника войны, благодаря чему память о них сохранится на долгие годы.

Инициативу создания живого памятника героям Победы предложили «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. Цель акции – высадить 27 миллионов деревьев в честь 27 миллионов погибших в Великую Отечественную войну.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», принять участие в акции «Сад памяти» может любой желающий до 22 июня. Посадить дерево можно на дачном или приусадебном участке в кругу семьи и посвятить это дерево своему героическому родственнику.

ИСТОЧНИК KP.RU