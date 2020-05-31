31 Май 2020 2020-05-31T19:43:14+03:00

Как тюменским школьникам в каникулы не растерять школьные знания? Фото: pixabay.com

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Самоизоляция плавно перетекла в летние каникулы. У ребят оказалось почти полгода времени без сидения за партой. Напомним, во время четвертой четверти учеба была переведена в дистанционный режим, учителя организовывали онлайн-уроки, да и родители не оставались в стороне.

– Конечно, нужно дать время ребенку, чтобы он отдохнул, хотя обычных каникул, как мы привыкли, в этом году ждать не стоит, – сообщает педагог начальных классов Лариса Лежнева.

Она отмечает, что родителям лучше дать полноценный отдых детям в июне и июле, а вот в августе стоит начать выполнять задания. Нужно хорошенько повторить таблицу умножения и словарные слова.

– Ну и, конечно, следует читать. Желательно каждый день по нескольку страниц, – поясняет Лариса Лежнева.

Как отмечает издание «Тюменская область сегодня», ученикам старшей школы тоже можно освежить знания: задания для самоподготовки всегда можно скачать онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU