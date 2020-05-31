Комикс-школа откроется летом в Тюмени

31 Май 2020 2020-05-31T15:49:44+03:00

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Фестиваль «Комик Артс Тюмень» отменили по причине эпидобстановки. Каждое лето с 2018 года Тюмень становилась центром притяжения комиксистов со всего мира: участники съезжались на Международный некоммерческий фестиваль «Комик Артс Тюмень».

В этот раз фестиваль хотели провести в августе, но пандемия вынудила отложить событие на следующий год.

Часть запланированных на август мероприятий организаторы решили перевести в онлайн-формат с участием художников, подтвердивших желание выступить на фестивале. Также творческая команда работает над дистанционной программой летней комикс-школы и арт-резиденции. План работы скоро анонсируют в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Как отмечает издание «Тюменская область сегодня», с июня по декабрь 2020 года в Сети появятся 15 бесплатных онлайн-курсов, автор лучшего получит гонорар и бюджет на разработку программы. Подробности – на сайте проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU