Комикс-школа откроется летом в Тюмени
Фестиваль «Комик Артс Тюмень» отменили по причине эпидобстановки. Каждое лето с 2018 года Тюмень становилась центром притяжения комиксистов со всего мира: участники съезжались на Международный некоммерческий фестиваль «Комик Артс Тюмень».
В этот раз фестиваль хотели провести в августе, но пандемия вынудила отложить событие на следующий год.
Часть запланированных на август мероприятий организаторы решили перевести в онлайн-формат с участием художников, подтвердивших желание выступить на фестивале. Также творческая команда работает над дистанционной программой летней комикс-школы и арт-резиденции. План работы скоро анонсируют в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».
Как отмечает издание «Тюменская область сегодня», с июня по декабрь 2020 года в Сети появятся 15 бесплатных онлайн-курсов, автор лучшего получит гонорар и бюджет на разработку программы. Подробности – на сайте проекта.
ИСТОЧНИК KP.RU