Тюменец снял ролик о домашнем насилии в период пандемии

31 Май 2020 2020-05-31T14:11:34+03:00

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Медианаставник проекта «Шанс» Артем Нугманов снял ролик «Самое безопасное место» для российской сети взаимопомощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия #ТыНеОдна.

В ролике меры предосторожности по распространению коронавируса представлены под другим углом: за медицинской маской девушка скрывает разбитую губу, под перчатками – разбитые кулаки, а «безопасной дистанцией» становится дверь, разделяющую двух людей.

— Я узнал о статистике из интернета. Зацепило то, что зачастую жертвы насилия не говорят о происходящем. А даже если и говорят, то их не особо охотно слушают. Захотелось с помощью этого видеоролика привлечь внимание к проблеме, — рассказал Артем Нугманов.

Как отмечает издание «Вслух.ру», в Тюмени Артем также в октябре 2018 года представил документальный фильм «DRUGоценность» о подростках, отбывающих наказание в Тюменской воспитательной колонии по статье УК РФ 228.

ИСТОЧНИК KP.RU