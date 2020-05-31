В Сорокино строят дом для детей-сирот

31 Май 2020 2020-05-31T12:06:28+03:00

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Дом для детей-сирот и работников бюджетной сферы в Сорокино сдадут раньше срока.

- Подрядчик – «Ишимагрострой» - обещает сдать объект в августе. Сейчас идет отделка жилых помещений и подъездов, впереди работы по благоустройству двора. В доме уже запущены тепловые и водопроводные сети, подключено электричество, - сообщил изданию «Тюменская линия» заместитель главы Сорокинского района, начальник отдела ЖКХ, строительства, газификации, транспорта и связи Андрей Полеваев.

Он добавил, что всего в доме 32 квартиры, 22 из них предназначены для детей-сирот. Еще две однокомнатных и восемь двухкомнатных квартир получат работники бюджетной сферы в качестве служебного жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU