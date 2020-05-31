2020-05-31T12:06:28+03:00
Общество

В Сорокино строят дом для детей-сирот

Восемь двухкомнатных квартир получат бюджетники
Руслан Савинов
Поделиться:
В Сорокино строят дом для детей-сиротВ Сорокино строят дом для детей-сиротФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Дом для детей-сирот и работников бюджетной сферы в Сорокино сдадут раньше срока.

- Подрядчик – «Ишимагрострой» - обещает сдать объект в августе. Сейчас идет отделка жилых помещений и подъездов, впереди работы по благоустройству двора. В доме уже запущены тепловые и водопроводные сети, подключено электричество, - сообщил изданию «Тюменская линия» заместитель главы Сорокинского района, начальник отдела ЖКХ, строительства, газификации, транспорта и связи Андрей Полеваев.

Он добавил, что всего в доме 32 квартиры, 22 из них предназначены для детей-сирот. Еще две однокомнатных и восемь двухкомнатных квартир получат работники бюджетной сферы в качестве служебного жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дезинфекцию улиц и подъездов жилых домов в Тюменской области отменили
В Сорокино строят дом для детей-сирот
Тобольский музей представил Тюменскую область на Международном фестивале музеев
Определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года»
В Тюменской области за первый квартал 2020 года введено более 220 тысяч квадратных метров жилья
Автоинспекторы Тюмени обеспечивают безопасность на федеральных трассах
В Тюменской области продолжает работу региональный проект помощи родителям
Тюменский жилой комплекс получил масштабную премию в области жилищного строительства
Ученик тюменской школы взял серебро на конкурсе «Семьи моей обитель»
Тюменцы смогут поучаствовать в благотворительном онлайн-турнире, посвящённом Дню защиты детей
Образовательные услуги в Тюменской области за год больше всего подорожали
Тюменцы стали чаще отказываться от курения
Лучших цветоводов определят в Викуловском районе
Погода на 31 мая в Тюмени: ясный день
Тюменцам рассказали, что делать при падении на их авто ветки или дерева во время урагана
Четыре организации Тюменской области стали победителями Всероссийского конкурса
Загородные детские центры Тюменской области проведут марафон праздничных событий
В Заводоуковске «Трудовое лето – 2020» откроется 1 июня
Александр Моор принял участие в заседании совета по противодействию коррупции
Тюменские школьники устроили чаепитие онлайн
Для жителей Тюменской области стартует онлайн-марафон по отказу от курения
Для Тюмени создали новый герб города