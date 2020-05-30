Тюменский разработчик создал систему контроля ношения масок в период пандемии
Резидент бизнес-инкубатора Тюменского технопарка компания «Русский дистрибьютор» разработала платформу, которая позволяет контролировать соблюдение социальной дистанции в общественных местах и контролировать ношение масок. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в основе системы лежит машинное зрение и искусственный интеллект. Она способна подключаться к сетям видеонаблюдения, анализировать ситуацию и передавать информацию для принятия управленческих решений.
По словам директора компании Александра Доронина, искусственный интеллект заменяет человека, распознавая объекты. В этом случае – средства индивидуальной защиты и их положение в пространстве.
– Она самостоятельно оценивает наличие масок, правильность ношения и социальную дистанцию. Точно определить наличие или отсутствие маски и перчаток искусственному интеллекту помогает пополняемая база эталонных изображений, – говорит Александр Доронин.
В условиях пандемии коронавируса решение позволяет автоматизировать контроль исполнения масочного и перчаточного режимов, соблюдения дистанции и сократить риски возникновения очагов заражения и карантина на предприятиях и в общественных местах. Разработка, которая предложена тюменской компанией, решает важную задачу – обнаружить средства индивидуальной защиты по готовому профилю требований Роспотребнадзора.
Когда пандемия спадёт, решение тоже не останется без работы. Система поможет обеспечивать контроль норм безопасности на производстве и позволит сократить количество несчастных случаев и случаев временной нетрудоспособности персонала.
Контроль масочного режима искусственным интеллектом (прототип).Разработчики из Тюмени создали систему контроля масочного режима в условиях пандемии коронавируса covid-19. Прототип определяет правильное ношение медицинской и гигиенической масок разного цвета. #covid #масочныйрежим #искусственныйинтеллект
ИСТОЧНИК KP.RU