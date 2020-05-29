Где жить в Тюмени: определен лидер продаж в Ленинском АО

29 Май 2020 2020-05-29T13:10:29+03:00

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Несмотря небольшое количество жителей, Ленинский округ по размеру полноправно считается самым большим в городе, его площадь – более 210 кв. км. Для сравнения: площадь Лихтенштейна всего 160 кв. км. Мы решили изучить, какие новые жилые комплексы находятся на столь внушительной территории и какие из них самые популярные.

На сегодняшний день самое большое количество квартир, которые можно купить, находятся в «Да.Квартале Республика». Это новый жилой комплекс от группы компаний «Дом», который находится на Республике, в 10 минутах езды от центра города. Количество квартир в реализации здесь составляет более 40% от всех квартир, которые продаются в новостройках Ленинского округа.

Мы поговорили с Егором Добрыниным, коммерческим директором ГК «Дом», и узнали, как продвигаются продажи жилого комплекса с самым большим количеством квартир.

– «Да.Квартал Республика» – один из наших новых проектов. На данный момент продаются первые 5 домов. Выдача ключей запланирована на первое полугодие 2021 года при официальном сроке сдачи IV квартал 2021. Всего планируется построить 14 жилых домов разной этажности. «Да.Квартал Республика» – это объект комплексной застройки. То есть, мы создаем в жилом комплексе всю инфраструктуру, чтобы каждый житель дома мог заниматься спортом, отдыхать, учиться и работать не покидая территории своего дома, – поделился Егор Дмитриевич. – Что касается продаж, то, по данным исследования темпов продаж всех ЖК, мы лидеры в районе. Такое часто бывает, когда жилой комплекс с наибольшим количеством квартир в реализации является и самым продаваемым. Лидер по ассортименту может предложить покупателям большее разнообразие квартир по планировкам, этажности, площади и другим характеристикам.

Второе место по количеству квартир в самом большом округе Тюмени принадлежит жилому комплексу «Звездный», который находится в районе Мыс. Объем предложения здесь равен почти 26% от общего количества.

Всего в Ленинском АО строится более 5 000 квартир, из них 74% приходится на жилые комплексы комфорт-класса. Купить квартиру здесь можно достаточно выгодно, квадратный метр в среднем стоит 64 878 рублей, это ниже, чем в среднем по городу.