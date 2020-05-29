29 Май 2020 2020-05-29T12:06:01+03:00

В Тюмени мужчина задержал пьяного пенсионера, который на авто сбил его ребенка. Фото - ГИБДД Тюменской области.

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В Тюмени на улице Мельзаводской накануне, 28 мая, «Дэо-Матиз» сбил 11-летнего мальчика, который катался на велосипеде. Дорожно-транспортное происшествие произошло на выезде из двора. Управлявший малолитражкой 66-летний пенсионер пытался скрыться с места аварии, но его задержал отец пострадавшего.

– Водитель проехал около пятидесяти метров, после чего его задержал отец мальчика и удерживал до приезда сотрудников ДПС. Выяснилось, что мужчина был пьян: показания алкотестера составили 0,92 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Сам автомобилист пояснил, что просто сильно хотел есть и поехал за продуктами. Ребенок травмировал ногу. По словам отца, мальчику предстоит операция. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU