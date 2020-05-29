2020-05-29T10:01:18+03:00
Политика

Кирилл Харитонов предложил поднимать тему экологии в детских садах

По мнению мужчины, подобные вопросы должны обсуждаться в конструктивном ключе
Вадим Бегун
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Кирилл Харитонов предложил поднимать тему экологии в детских садах. Фото - pixabay.com.Кирилл Харитонов предложил поднимать тему экологии в детских садах. Фото - pixabay.com.
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Заместитель председателя молодежного парламента при Государственной думе РФ Кирилл Харитонов оценил инициативу по внесению «экологических» изменений в Конституцию России. По его мнению, тему экологии вообще нужно развивать с детских садов.

– Это должно стать частью воспитания новых поколений граждан, тогда можно рассчитывать на то, что тема бережного отношения к окружающей среде выйдет на новый уровень. Мы, молодежь, в рамках различных объединений проводим различные акции в защиту окружающей среды, субботники и многое другое, что доказывает, что эти проблемы волнуют молодых россиян. Если данный аспект будет подчеркнут в Конституции, это можно только приветствовать. Но за этим должны последовать конкретные предложения и действия, – заявил Кирилл Харитонов.

По его мнению, важно помнить о конечных целях, чтобы экологическая повестка не становилась средством для различного рода манипуляций. Вопросы должны подниматься и обсуждаться исключительно в конструктивном ключе.

Напомним, что с инициативой закрепить в высшем нормативном правовом акте страны обязанность государства заниматься защитой окружающей среды как одну из приоритетных задач выступил председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Владимир Грачев. Он отметил, что экология становится одной из глобальных проблем человечества, и обратил внимание на проблемы, связанные с глобальным потеплением, утилизацией отходов и вредных выбросов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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