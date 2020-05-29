В Тюмени подорожали сахар, овощи и алкоголь

29 Май 2020 2020-05-29T08:48:14+03:00

В среднем цены увеличились более чем на два процента

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На конец апреля в Тюменской области цены и тарифы на товары и услуги выросли на 2,1% по сравнению с декабрем прошлого года. Точно такой же показатель зафиксирован и по России в целом.

По информации Тюменьстата, больше всего подорожали сахар-песок (сразу на 19,1%), плодоовощная продукция (18,4%), крупы и бобовые (8%), масло подсолнечное (4,8%), макаронные изделия (3%), яйца (2,9%) и сыр (2,4%). На 1,8 % увеличились цены на алкогольные напитки, однако отмечено снижение цен на сливочное масло (на 1,2%).

Выросла стоимость медикаментов (на 6,2%), трикотажных изделии (2,2%), моющих и чистящих средств (1,6%), мебели (1,5%). Также зафиксировано увеличение цен на табачные изделия (на 3,6%).

Что касается услуг, то увеличились тарифы на ветеринарные услуги (на 5,8%), услуги правового характера (5,6%), связи (5,1%), автомобильного транспорта (3,7%), зарубежного туризма (3,0%), страхования (2,5%) и образования (на 1,6%).

ИСТОЧНИК KP.RU