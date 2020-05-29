В Ялуторовске мальчик на велосипеде попал под колеса авто

29 Май 2020 2020-05-29T07:33:52+03:00

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Тюменские автоинспекторы отметили увеличение риска попадания детей в ДТП. Всё дело в том, что в период самоизоляции они отвыкли от нахождения в условиях интенсивного дорожного движения. За примером далеко ходить не надо: в Ялуторовске восьмилетний велосипедист выехал со стороны двора на проезжую часть и попал прямо под колеса автомобиля.

– Сотрудники патрулируют дворы и детские площадки. Они проводят с детьми беседы на тему соблюдения правил дорожного движения, рассказывают, где можно безопасно кататься на велосипедах и самокатах и на что стоит обращать внимание во время прогулок. Особый акцент делается на том, что какие-либо игры в районе проезжей части недопустимы, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что автоинспекторы также проводят профилактические беседы и с родителями. Именно их положительное влияние является немаловажным фактором снижения количества ДТП с участием несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU