2020-05-26T11:15:10+03:00
Здоровье

Геннадий Чеботарев прокомментировал поправку в Конституцию о доступности качественной медицины

По его словам, этот пункт – один из самых важных для жителей России
Вадим Бегун
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Геннадий Чеботарев прокомментировал поправку в Конституцию о доступности качественной медицины.Геннадий Чеботарев прокомментировал поправку в Конституцию о доступности качественной медицины.Фото: Ольга Крыльцова
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Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев прокомментировал внесение поправок в Конституцию, обеспечивающих доступность качественной медицинской помощи для жителей России. Он заявил, что этот пункт является одним из самых важных – так думает все россияне.

– Как известно, согласно опросам, которые проводил ВЦИОМ, положение о доступности качественного медицинского обслуживания заняло одно из лидирующих мест по важности среди всех предложенных поправок в Конституцию. В такой оценке я полностью солидарен с нашими гражданами. Эта тема выходит далеко за рамки отрасли, охватывая многие сферы общественной жизни. Принятие такого положения будет свидетельствовать о том, что Россия делает большие шаги в сторону построения социального государства, – отметил Геннадий Чеботарев.

По его словам, пандемия коронавируса показала важность готовности системы здравоохранения к подобным кризисам. Профессор считает, что у системы должен быть запас прочности.

– Мы должны учесть этот урок. Уверен, внесение соответствующих поправок послужит основой для закрепления доступного и качественного медицинского обслуживания как одной из приоритетных социальных функций государства, – добавил председатель Общественной палаты Тюменской области.

Напомним, в предложенных поправках отмечается, что качественная медицинская помощь должна быть доступна в любом уголке страны. Конституция фактически закрепит право человека на нее вне зависимости от места проживания. Если органы власти не обеспечат людям достойное лечение, это будет восприниматься как нарушение Конституции. Это будет означать принципиально иную ответственность перед гражданами и государством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Геннадий Чеботарев прокомментировал поправку в Конституцию о доступности качественной медицины
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