2020-05-25T11:12:25+03:00
Общество

Для тюменских семей продолжают организовывать досуг

Например, дети уже научились готовить выпечку
Вадим Бегун
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Для тюменских семей продолжают организовывать досуг. Фото - Департамент социального развития Тюменской области.Для тюменских семей продолжают организовывать досуг. Фото - Департамент социального развития Тюменской области.
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Проект «Семья#ПроВсё», стартовавший в конце апреля в социальной сети «ВКонтакте», продолжает организовывать досуг для семей региона. Ежедневные задания позволяют участникам пробовать свои силы в различных направлениях творчества, знакомят с интересными фактами и помогают развивать таланты.

На прошлой неделе дети и их родители не только готовили вкусную выпечку для всей семьи, учились рисовать мультфильмы, но и практиковались в стихосложении, создавали рецензии, участвовали в «Ночи музеев», говорили о безопасности, разрабатывали полезные привычки и даже мечтали – об идеальных каникулах.

– Мы задействуем профессионалов в абсолютно разных областях. К сотрудникам учреждения уже присоединились наши друзья и партнеры, медийные личности. Многие семьи продолжают оставаться дома, и проект «Семья#ПроВсё» помогает проводить время всем вместе за полезными и увлекательными занятиями, – рассказала директор регионального центра «Семья» Елена Перминова.

Все предлагаемые задания подходят для детей и подростков любых возрастов, каждый может найти для себя что-то интересное. По итогам их выполнения участники зарабатывают баллы, которые затем можно обменять на призы. Как только возможность появится, организаторы проведут оффлайн-встречу с участниками, где самые активные ребята получат приятные подарки. Стать участником проекта можно, зарегистрировавшись в группу в «ВКонтакте».

Ранее член комитета по социальной политике Тюменской областной думы Елена Кашкарова поддержала поправки в Конституцию относительно защиты детей и их всестороннего развития.

ИСТОЧНИК KP.RU

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