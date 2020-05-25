2020-05-25T11:01:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тобольске выписали десять пациентов с коронавирусом

Все они получили отрицательные результаты на новую инфекцию
Вадим Бегун
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В Тобольске выписали десять пациентов с коронавирусом. Фото - pixabay.com.В Тобольске выписали десять пациентов с коронавирусом. Фото - pixabay.com.
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В Тобольске из моноинфекционного госпиталя областной больницы №3 выписали десять пациентов. Все они прошли весь курс необходимой терапии и завершили лечение без жалоб в удовлетворительном состоянии.

– Пациенты двукратно сдали анализы и получили отрицательные результаты. Течение заболевания было не тяжелое, не было необходимости и в кислородной поддержке, – сообщили в пресс-службе ОБ №3.

В медицинском учреждении добавили, что в настоящее время здесь находятся 32 человека., они получают необходимое лечение в полном объеме. Тяжелого течения заболевания не наблюдается, на аппаратах искусственной вентиляции легких больных нет.

В Тюменской области количество заболевших новой инфекцией за сутки увеличилось на 37 и составило 1148 человека. По информации Оперативного штаба региона по профилактике коронавируса, шесть человек выздоровели (за весь период – 649).

ИСТОЧНИК KP.RU

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