Строительство школы продолжается в Уватском районе

24 Май 2020 2020-05-24T12:17:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Горнослинкино Уватского района продолжается строительство школы. Уже установлены внутренние перегородки, подрядчик утепляет чердак, проводит изоляцию помещений. Как отметили в пресс-службе администрации муниципалитета, идет планировка и прилегающей территории.

Начальник участка ООО «Жилищное строительство» Сергей Крук рассказал о работах:

– Уже сейчас можно посмотреть расположение библиотеки, учебных кабинетов, кабинетов директора и учителей. Спортзал будет оснащен отдельными душевыми и санузлами, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Провели паро- и гидроизоляцию.

Он также отметил, что оснащение пищеблока полностью обновят и закупят всё необходимое для обустройства кабинетов химии, физики и информатики.

– Также в спецификации заложены компьютерная и офисная техника, мебель для педагогов, – сообщила заведующая Горнослинкинской школой Ольга Черных.

Кроме того, в здании на улице Северной, откуда переедет школа, возможно размещение детсада.

– Перед этим там проведут ремонт объекта, – добавила Ольга Черных.

ИСТОЧНИК KP.RU