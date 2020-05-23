2020-05-23T09:02:35+03:00
Общество

Тюменцы создадут серию открыток с уличными надписями

Фестиваль «Морфология улиц» состоится в областном центре
Есен Абилькенов
Поделиться:
Фестиваль «Морфология улиц» состоится в областном центре. Фото со страницы проекта в ВКФестиваль «Морфология улиц» состоится в областном центре. Фото со страницы проекта в ВК
Изменить размер текста:

Летом в Тюмени пройдет фестиваль стрит-арта «Морфология улиц», в котором художники будут менять и переосмысливать городское пространство. Чтобы каждый мог прикоснуться к уличному искусству, команда проекта запустила акцию, в которой собирает снимки надписей на городских объектах.

Всем желающим предлагают сфотографировать надписи, которые часто встречаются на улицах городов России: на асфальте, заборах, стенах или других инфраструктурных объектах. Горизонтальные снимки можно отправлять в комментарии под постом во ВКонтакте с указанием адреса до 15 июня.

— Идя по городу, можно наткнуться на разные фразы, написанные маркером или баллончиком. Где-то они кажутся неуместными, а где-то оригинальными и смешными, отражающими дух времени. Они недолговечны, но все-таки содержат смысл и мнение общества, а потому мы решили, что важно эти «мысли» сохранить, — делится Юлия Саначина, руководитель фестиваля «Морфология улиц».

Из набранных фотографий создадут серию открыток. Их растиражируют по местам, которые вышли из режима самоизоляции и возобновили рабочую деятельность. Подробная информация с местами появится в группе «Морфологии улиц».

— Так как большинство фраз можно трактовать по-разному, исходя из личного опыта, то фотография надписи может стать хорошей открыткой со смыслом для друзей и близких, — отмечает Юлия.

Отметим, зарегистрироваться на фестиваль можно на сайте морфологияулиц.рф до 21 июня. К заявке необходимо прикрепить портфолио, возраст участников — от 18 лет. Всего эксперты отберут 22 художника. Кроме того, в этом году проект стал всероссийским. Заявиться могут стритартеры со всей России, трансфер и проживание оплачивает организатор — мультицентр «Контора пароходства».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюменской области торговый оборот с начала года превысил 100 миллиардов рублей
Тюменский проект привлек внимание более 300 подростков по всей стране
Тюменцы создадут серию открыток с уличными надписями
В Тюменском районе отремонтируют 92 км дорог
В Викулово детей поздравят с праздником в режиме онлайн
Тюменцам покажут, как управлять голосом и речью
Погода в Тюмени на 23 мая: не жарко и пасмурно
В Тюмени зараженные коронавирусом медики находятся в тяжелом состоянии
В Юргинском районе развивают мясное скотоводство
В Тюмени мама сломавшей позвонки девочки засудила детский сад
Диагностика онкологических заболеваний в Нижнетавдинском районе выходит на новый уровень
Участок улицы Сперанского и проезда Монтажников в Тюмени закроют для движения
Губернатор Тюменской области рассказал о фронтовой медсестре Елене Ковязиной
Тюменцы требуют возвратить деньги за отмененный концерт Натальи Орейро
В ялуторовской больнице появился современный компьютерный томограф
Светлана Ярославова прокомментировала поправки в Конституцию о территориальной целостности страны
В тюменских лесничествах продолжаются посадки леса в честь 75-летия Великой Победы
На участке улицы Елизарова в Тюмени временно ограничат движение транспорта
В Тюменской области пройдёт прямой эфир на тему прямых выплат по материнству
Тамара Трунилова: «Государство возьмет на себя миссию поддержки НКО»
На улице Федюнинского в Тюмени грузовик врезался в такси и перевернулся