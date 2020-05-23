Тюменцы создадут серию открыток с уличными надписями

23 Май 2020 2020-05-23T09:02:35+03:00

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Летом в Тюмени пройдет фестиваль стрит-арта «Морфология улиц», в котором художники будут менять и переосмысливать городское пространство. Чтобы каждый мог прикоснуться к уличному искусству, команда проекта запустила акцию, в которой собирает снимки надписей на городских объектах.

Всем желающим предлагают сфотографировать надписи, которые часто встречаются на улицах городов России: на асфальте, заборах, стенах или других инфраструктурных объектах. Горизонтальные снимки можно отправлять в комментарии под постом во ВКонтакте с указанием адреса до 15 июня.

— Идя по городу, можно наткнуться на разные фразы, написанные маркером или баллончиком. Где-то они кажутся неуместными, а где-то оригинальными и смешными, отражающими дух времени. Они недолговечны, но все-таки содержат смысл и мнение общества, а потому мы решили, что важно эти «мысли» сохранить, — делится Юлия Саначина, руководитель фестиваля «Морфология улиц».

Из набранных фотографий создадут серию открыток. Их растиражируют по местам, которые вышли из режима самоизоляции и возобновили рабочую деятельность. Подробная информация с местами появится в группе «Морфологии улиц».

— Так как большинство фраз можно трактовать по-разному, исходя из личного опыта, то фотография надписи может стать хорошей открыткой со смыслом для друзей и близких, — отмечает Юлия.

Отметим, зарегистрироваться на фестиваль можно на сайте морфологияулиц.рф до 21 июня. К заявке необходимо прикрепить портфолио, возраст участников — от 18 лет. Всего эксперты отберут 22 художника. Кроме того, в этом году проект стал всероссийским. Заявиться могут стритартеры со всей России, трансфер и проживание оплачивает организатор — мультицентр «Контора пароходства».

ИСТОЧНИК KP.RU