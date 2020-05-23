2020-05-23T08:04:04+03:00
Общество

В Тюменском районе отремонтируют 92 км дорог

В муниципалитете на этот год запланирован большой объем дорожных работ
Есен Абилькенов
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В муниципалитете на этот год запланирован большой объем дорожных работВ муниципалитете на этот год запланирован большой объем дорожных работФото: pixabay.com
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В числе прочих ремонтные работы проводятся в Московском муниципальном образовании. Здесь на этот год запланирован ремонт 24 дорожных объектов. Будет обновлено более 16 км дорог, в большинстве случаев будет уложен новый асфальт. Так, в деревне Дударева идут ремонтые работы ряда улиц. Стоит отметить, что решение о ремонте дорожной сети жители приняли на общем собрании.

Как отметил глава районной думы Валентин Клименко, в Дударева активный орган территориального общественного самоуправления, большое число жителей с активной гражданской позицией. Поэтому многие решения о развитии территории принимаются при активном участии селян.

Тем временем в поселке Московский работы на дорогах ведут сразу пять бригад рабочих. Контракт на обновление дорожной инфраструктуры подрядчики должны выполнить до 15 октября. Однако есть вероятность, что дорожники управятся раньше. Кроме того, в районе планируется укладка более 4,5 км тротуаров.

Добавим, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году в Тюменском районе будет отремонтировано порядка 75 километров дорог. Ремонт пройдет на 164 улицах в 20 муниципалитетах, сообщает пресс-служба главы Тюменского района. Дополнительно пройдет ремонт более 16 км автодорог в Винзилях, Каменке, Малькова, Московском, Перевалово и Успенском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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