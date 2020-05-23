2020-05-23T07:08:06+03:00
Общество

В Викулово детей поздравят с праздником в режиме онлайн

В мероприятиях к Дню защиты детей будут участвовать аниматоры
Есен Абилькенов
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В мероприятиях к Дню защиты детей будут участвовать аниматорыВ мероприятиях к Дню защиты детей будут участвовать аниматорыФото: pixabay.com
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Необычные онлайн-поздравления к 1 июня для детей, проживающих в Викуловском районе, проведут аниматоры местного дома культуры. В честь Дня защиты детей они организуют экспресс-поздравление под названием «Начудесим счастье».

Как рассказала заведующая досуговым отделом Викуловского Дома культуры Анастасия Шипачева, поздравительная онлайн-программа стартует 1 июня в 9 часов утра и продлится до 17 вечера. Аниматоры будут задавать детям различные задания в удаленном формате. Ребятам предстоит отправлять выполненные задания в комментарии через группу в ВК «Викуловский Дом культуры» (https://vk.com/ckdvikulovo), сообщает «Тюменская линия». С поздравлениями для детворы в трансляции появятся известные персонажы Коржик и Карамелька из мультика «Три кота», а также куклы ЛОЛ и другие популярные герои, поделилась Анастасия Шипачева.

Добавим, что дом культуры Викуловского района также проведет с 1 по 7 июня акцию «Сказочный онлайн-влог Читаймер», во время которого каждый день с 9 часов вечера для детей будут звучать сказки на ночь автора Джулии Дональдсон.

Кроме того, в День защиты детей в районе стартует танцевальный марафон «Танцуй на репите». В группе ДК будут появляться записи различных комбинаций танцевальных движений, которые затем нужно записать и выложить с хештегом #танцуйнарепите. В завершении проекта записи появятся группе дома культуры.

Еще один проект «Лучший день блогера» уже проходит. Для участия в конкурсе организован сбора заявок, который продлится до 28 мая. Для участников предусмотрены призы, дипломы, благодарственные письма, подарки. Подробности можно найти в группе викуловского дома культуры в сети ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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