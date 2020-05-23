2020-05-23T06:15:23+03:00
Общество

Тюменцам покажут, как управлять голосом и речью

Открыта регистрация на онлайн-интенсив
Есен Абилькенов
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Открыта регистрация на онлайн-интенсивОткрыта регистрация на онлайн-интенсивФото: pixabay.com
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Финальная неделя онлайн-интенсива «Мельпомена в сети» состоится в Тюмени. Она будет посвящена развитию сценической речи и постановке голоса. Регистрацию участников проводит театральный центр «Космос».

Вести занятия, которые пройдут с 25 по 31 мая, будет актриса театра и кино, номинантка «Золотой маски» и «Золотого софита» Татьяна Рябоконь. Она известная по ролям в спектакле «В Мадрид, в Мадрид...», в фильме «Спасти Лениград», «Мост» и других.

В ходе занятий всех желающих научат управлять голосом, покажут техники и лайфхаки по постановке красивой речи. В время первого занятия участникам нужно будет прочесть стихотворение либо рассказ, а затем разобрать исполнение с педагогом, пишет «Мегатюмень». Завершением интенсива 31 мая в 13 часов станет онлайн-показ участников, который состоится в группе ТЦ «Космос» в ВК.

Добавим, онлайн-интенсив «Мельпомена в сети» проходит в Тюмени с 11 мая. Ранее обучение состоялось по курсам по хореографии, актерского мастерства. В качестве экспертов выступили режиссер и хореограф Андрей Короленко, а также и актер театра и кино Илья Дель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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