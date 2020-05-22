2020-05-22T17:16:33+03:00
Здоровье

В Тюмени зараженные коронавирусом медики находятся в тяжелом состоянии

Им оказывается вся необходимая комплексная медицинская помощь
Вадим Бегун
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В Тюмени зараженные коронавирусом медики находятся в тяжелом состоянии. Фото - pixabay.com.В Тюмени зараженные коронавирусом медики находятся в тяжелом состоянии. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области 41 процент медиков, заболевших COVID-19, постепенно возвращаются к работе. На сегодняшний день 76 медицинских работников, которым был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция», выздоровели.

По информации оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса, всего в регионе заболело 186 медицинских работников из 35 медорганизаций. Наибольшее количество заболевших в – МСЧ «Нефтяник» и железнодорожной больнице Тюмени. Эти учреждения остаются на карантине.

– В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких была одна медсестра, но сегодня можно сказать о положительной динамике. Ее уже перевели на самостоятельное дыхание, она находится в общем отделении. Однако два медика остаются в тяжелом состоянии – врач и медсестра, они в реанимации, но без респираторной поддержки, – рассказали в оперштабе.

Большинство медиков переносят заболевание в легкой форме, курс лечения не превышает 14 дней. Тем не менее нахождение в стационаре иногда затягивается до месяца. Часть медиков сразу возвращается к работе, кто-то еще некоторое время продолжает лечение амбулаторно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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