2020-05-22T15:04:17+03:00
Общество

В Тюмени мама сломавшей позвонки девочки засудила детский сад

Дошкольное учреждение отказывалось платить в досудебном порядке
Вадим Бегун
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В Тюмени мама сломавшей позвонки девочки засудила детский сад. Фото - pixabay.com.В Тюмени мама сломавшей позвонки девочки засудила детский сад. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени вынесено решение о взыскании с детского сада № 149 крупной суммы в счет возмещения морального и материального вреда. Воспитанница дошкольного учреждения сильно пострадала во время прогулки.

Днем 4 июня 2019 года 4-летняя девочка упала со ступенек горки на спину и получила компрессионный перелом позвонков. Работника детсада тогда привлекли к дисциплинарной ответственности. Мать пострадавшей обратилась с претензией, однако в досудебном порядке производить выплаты детсад отказался.

– В ноябре 2019 года в своих и интересах дочери женщина подала в суд иск о возмещении морального и материального вреда, а также взыскании штрафа за отказ добровольно удовлетворить претензию. Дело рассмотрено с участием работника прокуратуры, так как он давал заключение по делам о возмещении вреда, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В итоге суд вынес решение о взыскании с детсада в пользу заявителей более 200 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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