Диагностика онкологических заболеваний в Нижнетавдинском районе выходит на новый уровень

22 Май 2020 2020-05-22T15:47:59+03:00

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В областной больнице № 15, которая находится в Нижнетавдинском районе, появился гибкий видеоэндоскоп. Таким образом, благодаря региональному компоненту нацпроекта «Здравоохранение» по борьбе с онкопатологиями выявлять рак желудочно-кишечного тракта можно уже на ранней стадии

– Наш прежний фиброскоп был старой моделью, работающей на основе волоконной технологии. А нынешний гибкий видеоэндоскоп нового поколения, он более практичный. На одном его конце находится видеокамера, которая снимает исследуемую полость или слизистую и передает цифровое изображение на экран. Это повышает качество диагностики, – рассказал врач-эндоскопист областной больницы № 15 Вадим Мухин.

По его словам, на колоноскопическое исследование направляется не только население определенного возраста (лица от 40 лет и старше), но и все люди с положительным результатом исследования кала на скрытую кровь. Этот анализ проводят как в рамках различных медосмотров, так и по показаниям – при наличии определённых жалоб у пациента.

– Онкоскрининги действительно спасают жизни: рак просто не успевает превратиться в смертельный недуг, с ним сразу начинают бороться. Но пациентам областной больницы № 15 для прохождения колоноскопии некоторое время приходилось ездить в Тюмень после того, как диагностический аппарат сломался. Теперь проблема устранена. Первый пациент – мужчина 63 лет – уже прошел обследование на новом оборудовании, – отметил Мухин, добавив, что большинство пациентов, проходящих онкоскрининги, получают отрицательные результаты и радостными отправляются домой.

ИСТОЧНИК KP.RU