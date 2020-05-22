2020-05-22T15:50:11+03:00
Общество

Участок улицы Сперанского и проезда Монтажников в Тюмени закроют для движения

Водителей просят следить за дорожными знаками
Вадим Бегун
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Участок улицы Сперанского и проезда Монтажников в Тюмени закроют для движения.Участок улицы Сперанского и проезда Монтажников в Тюмени закроют для движения.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени по улице Сперанского на участке от улицы Василия Гольцова до дома № 1 на улице Василия Гольцова будет прекращено движение транспорта. Ограничительная мера будет действовать всего шесть дней: со 2 по 8 июня.

Такое решение принято в связи с прокладкой, переносом, переустройством инженерных коммуникаций на объекте: «Объект общественного питания, расположенный по адресу: ул. Широтная – Пермякова – объездная дорога в г. Тюмени».

– Убедительно просим участников дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени.

В ведомстве подсказали, что объехать закрытый участок можно по улицам Пермякова, Василия Гольцова и Станислава Карнацевича.

Также стало известно, что в связи с аварийно-восстановительными работами по ремонту ливневой канализации на участке от дома № 11 до дома № 13 по проезду Монтажников с 26 по 30 мая также нельзя будет двигаться транспорту. Это участок можно объехать по Восточному проезду, улицам 30 лет Победы и Монтажников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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