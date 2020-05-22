Губернатор Тюменской области рассказал о фронтовой медсестре Елене Ковязиной

22 Май 2020 2020-05-22T15:18:19+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор в своих официальных аккаунтах в соцсетях «Инстаграм», «ВКонтакте» и «Одноклассники» сообщил, что сегодня должно было исполниться 102 года фронтовой медсестре, ветерану Великой Отечественной войны и Госавтоинспекции Елене Ковязиной.

– За плечами у этой хрупкой женщины – испытания и лишения, которые под силу вынести не каждому. Уже работая секретарем-делопроизводителем в милиции, 30 мая 1941 года Елена Ковязина окончила курсы медсестер. Тогда ей было 23. Через месяц пришла повестка на фронт. Елена Дмитриевна запомнила этот день навсегда, – написал Александр Моор.

Он отметил, что санитаркой военного госпиталя женщина служила до 1947 года.

– Во время боев подо Ржевом чудом осталась жива, когда вдвоем с медсестрой тащила на себе раненого бойца, а рядом разорвался снаряд. В мирное время Елена Ковязина 20 лет проработала в ГАИ, – сообщил губернатор.

Глава региона добавил, что до последнего Елена Ковязина оставалась «жизнерадостной, гостеприимной и неравнодушной».

ИСТОЧНИК KP.RU