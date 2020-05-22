На участке улицы Елизарова в Тюмени временно ограничат движение транспорта

22 Май 2020 2020-05-22T13:07:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени на участке улицы Елизарова будет временно прекращено движение транспорта. Об этом стало известно от пресс-службы городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.

– В связи с производством ремонта тепловых сетей будет прекращено движение транспортных средств в период с 1 по 8 июня 2020 года по улице Елизарова на участке от дома № 23 на улице Серова до дома № 49 на улице Елизарова, – сообщают тюменцам.

Дорожники просят участников дорожного движения обращать внимание на знаки и заранее планировать маршрут движения.

Добавим, что существуют следующие схемы объезда: ул. 50 лет Октября, ул. Серова, ул. Коммунаров.

ИСТОЧНИК KP.RU