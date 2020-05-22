В Тюменской области пройдёт прямой эфир на тему прямых выплат по материнству

22 Май 2020 2020-05-22T13:06:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области с 1 июля 2020 года все пособия по материнству, равно как и выплаты по больничным, будут перечислять из Фонда социального страхования напрямую работникам на личный счет. А это значит, что ни руководителю компании не придется выкраивать из бюджета сумму на оплату пособий, ни маме в декрете не придется переживать, что выплаты могут затянуться.

– При любых изменениях в процедурах выплат всегда возникает много вопросов, ведь необходимо учесть все нюансы. Что необходимо знать, какие документы потребуются, зачем нужна карта МИР и многое другое обсудим с заместителем начальника отдела администрирования страховых взносов Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования Озеровой Натальей Георгиевной, – рассказывает Елена Кашкарова, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья», депутат Тюменской областной думы.

Прямой эфир «Прямые выплаты по материнству» состоится 25 мая в 14.00 в Instagram.