2020-05-22T13:04:06+03:00
Общество

В тюменских лесничествах продолжаются посадки леса в честь 75-летия Великой Победы

По всей области посажено более 155 тысяч деревьев
Вадим Бегун
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В тюменских лесничествах продолжаются посадки леса в честь 75-летия Великой Победы. Фото - Департамент лесного комплекса Тюменской области.В тюменских лесничествах продолжаются посадки леса в честь 75-летия Великой Победы. Фото - Департамент лесного комплекса Тюменской области.
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Тюменские специалисты лесного комплекса продолжают лесопосадки, приуроченные к акции «Сад памяти». По всей области посажено более 155 тысяч деревьев и сеянцев.

Акции уже прошли во многих лесничествах региона: Абатском, Армизонском, Бердюжском, Викуловском, Голышмановском, Заводоуковском, Ишимском, Омутинском, Казанском, Нижнетавдинском, Ярковском, Исетском, Тюменском, Упоровском, Уватском и Юргинском. Сегодня, 22 мая, состоится очередное мероприятие акции. Специалисты департамента лесного комплекса области и подведомственных организаций в Каменском участковом лесничестве высадят восемь тысяч хвойных сеянцев на площади два гектара.

– Победа в Великой Отечественной войне – это то, чем гордимся мы и гордятся наши дети. Поэтому, конечно, такие мероприятия мы проводим ежегодно. В этом году лесопосадки приурочены к акции «Сад памяти». Цель этой акции – увековечить подвиг каждого солдата, высадить столько деревьев, сколько людей отдали жизнь за победу. В рамках акции в лесничествах региона будет высажено более 200 тысяч деревьев, – рассказал начальник отдела проектирования лесохозяйственных мероприятий ГКУ ТО «Тюменское управление лесами» Алексей Загородных.

Отметим, что в связи с ограничительными мерами по коронавирусу акция «Сад памяти» проводится без привлечения граждан, в рамках лесовосстановительных работ регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

Напомним, с инициативой высадки 27 миллионов деревьев в честь погибших в Великую Отечественную войну выступили всероссийское добровольческое движение «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. Инициативу поддержали Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство лесного хозяйства и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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