2020-05-22T12:57:05+03:00
Политика

Тамара Трунилова: «Государство возьмет на себя миссию поддержки НКО»

Женщина прокомментировала одну из основных поправок в Конституцию России
Вадим Бегун
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Тамара Турунилова: «Государство возьмет на себя миссию поддержки НКО». Фото - pixabay.com.Тамара Турунилова: «Государство возьмет на себя миссию поддержки НКО». Фото - pixabay.com.
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Председатель совета тюменской областной общественной организации «Общество русской культуры» Тамара Трунилова заявила, что изменения в Конституцию позволят укрепить диалог между НКО и органами власти на разных уровнях. По ее словам, сейчас работа некоммерческих организаций – это результат активности неравнодушных граждан, которых беспокоит судьба страны.

– Безусловно, в диалоге с властью они рассчитывают на понимание и поддержку, поэтому предложенная инициатива не может не вызвать позитивный отклик у общественности. На сегодня эффективно налажена грантовая поддержка. Однако подкрепление участия НКО в формировании государственной политики посредством поправки в Конституцию должно стать основой для более тесного и активного диалога с государственными структурами. НКО как явление появилось в нашей стране сравнительно недавно и нуждается в централизованной поддержке. Государство возьмет на себя эту миссию, – сообщила Тамара Трунилова.

Отметим, что одна из поправок в Конституцию России, которые получили одобрение президента и Годсумы, закрепит обязательства государства по поддержке деятельности некоммерческих организаций, а также их роль в развитии гражданских институтов. Кроме того, данные инициативы определяют понятие волонтерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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