22 Май 2020 2020-05-22T13:15:49+03:00

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Тюменский социолог Светлана Ярославова прокомментировала поправки в Конституцию о территориальной целостности страны. По ее словам, подобное обсуждение особенно актуально в год празднования 75-й годовщины со Дня Победы в войне, в которой страна как раз и отстояла свой суверенитет и целостность территории.

– Этот день напоминает нам о героизме наших предков, которые отдавали жизни за страну. И вряд ли кто-то из них мог предположить, что спустя годы могут возникать разговоры о том, чтобы Россия отдавала земли. Мы должны уважать подвиг солдат. Наоборот, наша страна всегда выступала в роли собирательницы земель. Слишком много крови было пролито за эту землю, чтобы сегодня даже разговоры шли на эту тему. Тем более что мы уже проходили через распад Советского Союза, что очень серьезно ударило по многим соотечественникам, – отметила одна из многолетних лидеров Общественной палаты Тюменской области.

Также Ярославова сообщила, что в стране существуют определенные силы, которые не считают целостность и неотделимость российских территорий важным фактором для укрепления и развития страны и государства. Поэтому предложение о данной поправке очень актуально и своевременно,

Напомним, что в Конституции появится статья о недопустимости отчуждения территории и будет поставлена точка в разговорах о том, что когда-либо Крым, Курилы или любая другая часть России могут быть переданы другой стране. Под запретом будут также действия и призывы, направленные на отчуждение территории. Соответственно, президент страны в будущем не сможет начать даже переговоры о передаче части территорий страны.

ИСТОЧНИК KP.RU