Тюменские предприниматели получили сотни миллионов рублей федеральных субсидий

22 Май 2020 2020-05-22T12:57:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области более 9 500 представителей малого и среднего бизнеса направили заявления на получение субсидий из федерального бюджета. На их расчетные счета уже поступило 311 миллионов рублей. Выплата начислена на 25 000 человек, включая самих индивидуальных предпринимателей.

– Право на получение субсидий субъектам МСП имеют более 19 тысяч налогоплательщиков. Проверить, положена ли предпринимателю выплата, можно с помощью сервиса Федеральной налоговой службы. Заявление за апрель необходимо предоставить до 1 июня 2020 года, – напомнила заместитель руководителя Управления ФНС по Тюменской области Ольга Иванова.

По ее словам, бизнесмены допускают ошибки при заполнении заявления, в основном они неверно указывают банковские реквизиты. Отметим, что направить заявление можно на сайте ФНС в личном кабинете, по почте или через боксы, расположенные в налоговых органах.

ИСТОЧНИК KP.RU