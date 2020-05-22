2020-05-22T12:57:43+03:00
Экономика

Тюменские предприниматели получили сотни миллионов рублей федеральных субсидий

Заявление за апрель необходимо предоставить до 1 июня 2020 года
Вадим Бегун
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Тюменские предприниматели получили сотни миллионов рублей федеральных субсидий.Тюменские предприниматели получили сотни миллионов рублей федеральных субсидий.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюменской области более 9 500 представителей малого и среднего бизнеса направили заявления на получение субсидий из федерального бюджета. На их расчетные счета уже поступило 311 миллионов рублей. Выплата начислена на 25 000 человек, включая самих индивидуальных предпринимателей.

– Право на получение субсидий субъектам МСП имеют более 19 тысяч налогоплательщиков. Проверить, положена ли предпринимателю выплата, можно с помощью сервиса Федеральной налоговой службы. Заявление за апрель необходимо предоставить до 1 июня 2020 года, – напомнила заместитель руководителя Управления ФНС по Тюменской области Ольга Иванова.

По ее словам, бизнесмены допускают ошибки при заполнении заявления, в основном они неверно указывают банковские реквизиты. Отметим, что направить заявление можно на сайте ФНС в личном кабинете, по почте или через боксы, расположенные в налоговых органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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