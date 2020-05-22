Тюменцы требуют возвратить деньги за отмененный концерт Натальи Орейро

22 Май 2020 2020-05-22T16:09:56+03:00

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Почитатели творчества «дикого ангела» Натальи Орейро желают возвратить деньги за несостоявшийся концерт любимой исполнительницы. Тюменцы обратились в местный Роспотребнадзор за помощью.

В ведомстве отметили, что обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (за исключением нескольких случаев). Таким образом, если исполнитель нарушил сроки оказания услуги, то потребитель может требовать полное возмещение убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков оказания услуги.

– Рекомендуем предъявить хозяйствующему субъекту претензию о возврате денежных средств, экземпляр которой с его подписью направить по почте заказным письмом с уведомлением по адресу, зафиксировав при этом факт получения заявления, – разъяснили алгоритм действий в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что если компания (в данном случае ООО «Гамаюн») откажется возвращать деньги, то управление готово оказать содействие в подготовке искового заявления в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU