2020-05-22T15:07:06+03:00
Здоровье

В ялуторовской больнице появился современный компьютерный томограф

Аппарат приобретен за счет областного бюджета
Вадим Бегун
Поделиться:
В ялуторовской больнице появился современный компьютерный томограф. Фото - ОБ №23 Ялуторовска.В ялуторовской больнице появился современный компьютерный томограф. Фото - ОБ №23 Ялуторовска.
Изменить размер текста:

В больницу Ялуторовска за счет средств областного бюджета поступил мультидетекторный компьютерный томограф. У новой техники много преимуществ – это не только высокоточное изображение при минимальной лучевой нагрузке на пациента, но и возможность проводить широкий спектр исследований, в том числе контрастную ангиографию. Современное оборудование делает диагностику болезней внутренних органов более качественной и доступной для сельских жителей.

Теперь ялуторовские врачи могут эффективно выполнять скрининг патологий сосудов и сердца, одномоментно и быстро сканировать большие анатомические зоны – грудную, брюшную полости, что особенно важно при оказании экстренной медицинской помощи. Томограф может применяться для травматологических и ортопедических пациентов, при различных онкологических заболеваниях. А уникальная возможность оценки кровотока головного мозга, когда в результате КТ-ангиографии врач оперативно получает трёхмерное изображение сосудистой системы, значительно упрощает диагностику инсульта.

– Такой мощный и универсальный диагностический инструмент еще не был доступен ялуторовчанам по месту жительства. Открытие кабинета компьютерной томографии – очень важное событие. Нацпроектом «Здравоохранение» поставлена задача по увеличению продолжительности жизни населения за счет снижения летальности от болезней системы кровообращения, онкопатологии. С появлением нового КТ-аппарата наши возможности в этом плане значительно расширились, поскольку быстрая и точная диагностика ускоряет начало необходимого лечения, – отметил главврач областной больницы № 23 Михаил Горбачев.

Новый аппарат уже запущен в эксплуатацию, специалисты принимают пациентов в капитально отремонтированном и технически переоборудованном помещении. Врачи рентгенологического отделения ялуторовской больницы прошли углубленный курс обучения по освоению новых методов компьютерной диагностики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени зараженные коронавирусом медики находятся в тяжелом состоянии
В Юргинском районе развивают мясное скотоводство
В Тюмени мама сломавшей позвонки девочки засудила детский сад
Диагностика онкологических заболеваний в Нижнетавдинском районе выходит на новый уровень
Участок улицы Сперанского и проезда Монтажников в Тюмени закроют для движения
Губернатор Тюменской области рассказал о фронтовой медсестре Елене Ковязиной
Тюменцы требуют возвратить деньги за отмененный концерт Натальи Орейро
В ялуторовской больнице появился современный компьютерный томограф
Светлана Ярославова прокомментировала поправки в Конституцию о территориальной целостности страны
В тюменских лесничествах продолжаются посадки леса в честь 75-летия Великой Победы
На участке улицы Елизарова в Тюмени временно ограничат движение транспорта
В Тюменской области пройдёт прямой эфир на тему прямых выплат по материнству
Тамара Трунилова: «Государство возьмет на себя миссию поддержки НКО»
На улице Федюнинского в Тюмени грузовик врезался в такси и перевернулся