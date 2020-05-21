2020-05-21T12:00:14+03:00
Недвижимость

«Брусника» вошла в ТОП российской градостроительной премии

Вадим Бегун
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«Брусника» вошла в ТОП российской градостроительной премии. Фото - «Брусника».«Брусника» вошла в ТОП российской градостроительной премии. Фото - «Брусника».
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Подведены итоги самой масштабной в России премии в области жилищного строительства — ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК». «Брусника» вошла в тройку лидеров по стране в номинации «Лучший жилой комплекс» и получила лидерские позиции в номинациях по городам присутствия.

Премия «ТОП ЖК» — самый масштабный в России конкурс жилых комплексов-новостроек, которая учреждена Национальным объединением застройщиков жилья и профильными комитетами ТПП РФ и РСПП. В конкурсе приняло участие 1 155 проектов от 772 застройщиков из 74 регионов РФ. Из них в финал вышли 537 жилых комплексов от 438 застройщиков. Жилые комплексы оценивали более 400 экспертов по 17 группам параметров из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ.

«Европейский» квартал в Тюмени, проект архитектуры и благоустройства.

«Европейский» квартал в Тюмени, проект архитектуры и благоустройства.

Проект компании «Брусника» — «Европейский» квартал в Тюмени — занял третье место по стране в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации», а также победил в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации, многоэтажные дома».

«Европейский» квартал — продолжение одноименного микрорайона «Европейский» в Тюмени, проект комплексного развития территории. С 2010 года здесь построено 26 домов и проживают порядка 5 500 жителей. В плане строительство еще 20 жилых домов с введением уникальной типологии жилья — урбан-вилл. В Тюменской области, кроме «Европейского», в ТОП-3 вошел квартал «Новин» в центре города.

Микрорайон «Европейский» в Тюмени.

Микрорайон «Европейский» в Тюмени.

Лучшим жилым комплексом в Московской области признан «Первый квартал». Напомним, что недавно Единый реестр застройщиков составил рейтинг жилых комплексов со смарт-планировками, в котором проект «Брусники» в городе Видное также занял первое место.

«Первый квартал» в Московской области.

«Первый квартал» в Московской области.

В Новосибирской области квартал «На Декабристов» получил второе место в рейтинге. В Свердловской области также второе место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка» получил проект «Брусники» — «Южные кварталы», а в разделе «Доступное жилье» победил жилой район «Шишимская горка», второе место занял квартал «Суходольский». В ХМАО абсолютным лидером признан квартал «Новин». Всего «Брусника» получила 11 призовых номинаций.

Квартал «На Декабристов», Новосибирск.

Квартал «На Декабристов», Новосибирск.

«Шишимская горка» в Екатеринбурге.

«Шишимская горка» в Екатеринбурге.

Справка о компании

«Брусника» – российская девелоперская компания. Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Основана в 2004 году. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Сегодня Брусника строит современное демократичное жилье в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московский области.

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