17 Май 2020 2020-05-17T06:10:53+03:00

Средняя зарплата в Тюменской области в начале года выросла Фото: pixabay.com

В регионе оценили первые итоги на рынке труда в текущем году

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Итоги первого квартала 2020 года подвели в департаменте труда и занятости населения Тюменской области. Подробнее об их результатах сообщило издание «Вслух.ру».

- В январе-марте за содействием в поиске подходящей работы обратились 8 508 человек, 4 553 - было трудоустроено. Коэффициент напряженности на рынке труда – 35 человек на 100 вакансий, - сообщили эксперты.

Таким образом, в качестве безработных зарегистрировано 4957 человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,68%.

Согласно данным Тюменьстата в докладе «Социально-экономическое положение Тюменской области», в феврале среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 48 989 рублей, а в феврале 2019 года – 43 174 руб.

Известно, что самые высокие доходы в феврале – в производстве химических веществ и химических продуктов - 277 525 руб., в добыче сырой нефти и природного газа - 166 968 руб. В области здравоохранения и соцуслуг – 48 066 руб., в образовании – 43 155 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU