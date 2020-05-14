Доступная и качественная медицина – одно из ключевых положений новой Конституции

14 Май 2020 2020-05-14T12:13:16+03:00

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Координация вопросов здравоохранения, обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи станут одним из приоритетов работы органов власти Российской Федерации. Об этом говорится в тексте поправок к Конституции.

Также в новых статьях Основного закона закрепят сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью. В статье 132-й отмечается, что органы местного самоуправления будут обеспечивать в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи.

По словам председателя Общественной палаты Тюменской области Геннадия Чеботарева, показательно, что данная поправка стала одной из тех, которые россияне включили в число ключевых изменений Конституции.

– Тема доступности медицинских услуг является одной из самых актуальных для граждан нашей страны по той простой причине, что касается поголовно каждого жителя страны всех возрастов и социальных слоев. Важно, что здесь затрагивается не только тема работы учреждений сферы здравоохранения, а более глобальный вопрос качества жизни населения. Это наглядно проявилось в наши дни, в период пандемии коронавируса. Что еще раз подчеркивает актуальность данной поправки, – заявил Геннадий Чеботарев.

В поправках подчеркивается, что качественная медицинская помощь должна быть доступна в любом уголке страны. Конституция фактически закрепляет право человека на нее, вне зависимости от места проживания. Если органы власти не обеспечат людям достойное лечение, это будет восприниматься как нарушение Конституции. А значит, это принципиально иная ответственность перед людьми и государством.

Отметим, что и действующий текст Конституции гарантирует бесплатное здравоохранение. Однако на сегодняшний день в России остаются территории, испытывающие нехватку больниц, ФАПов и полноценного медицинского обслуживания. В результате жители по факту не могут воспользоваться своим конституционным правом. Правки закрепят доступность и качество медицины, а значит, помощь будет реальной и адресной.

ИСТОЧНИК KP.RU