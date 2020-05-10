2020-05-10T11:07:20+03:00
Общество

Педагоги и ученики Тюменской области подключились к челленджу #мыскучаем

Учителя публикуют селфи с плакатами
Вадим Бегун
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Педагоги и ученики Тюменской области подключились к челленджу #мыскучаем. Фото - "МАОУ СОШ № 40 г.Тюмени".Педагоги и ученики Тюменской области подключились к челленджу #мыскучаем. Фото - "МАОУ СОШ № 40 г.Тюмени".
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Учителя и школьники из разных муниципалитетов Тюменской области выкладывают в соцсетях фотографии и видеоролики о том, как соскучились друг по другу. Челлендж начали учителя школы № 40 Тюмени.

– В группе школы в соцсети «ВКонтакте» они публикуют селфи с плакатами, в которых признаются, что грустят по живому общению с учениками и коллегами, по шумным переменам, опозданиям детей на уроки, их отговоркам, по проверкам бумажных тетрадей и переменам, на которых можно услышать много слов-исключений из правил, – рассказали в департаменте образования и науки Тюменской области.

Школьники подхватили идею педагогов и в ответ пишут, что скучают по обедам в столовой, настоящим контрольным и самостоятельным работам, по школе и педагогам. Учителя Щетковской школы Ярковского района отметили, что соскучились по шумным переменам, вопросам: «А можно исправить?» и «Сколько минут до звонка?»

А малыши из 1 «Г» класса Нижнетавдинской школы адресовали своему первому учителю Екатерине Чепраге трогательное признание, сложенное из своих рисунков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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