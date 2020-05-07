2020-05-07T11:43:30+03:00
Коронавирус Covid-19

«Врач» рассказывает тюменцам о лечении коронавируса водкой

Очередной фейк рассылают местные жители
Вадим Бегун
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«Врач» рассказывает тюменцам о лечении коронавируса водкой. Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.«Врач» рассказывает тюменцам о лечении коронавируса водкой. Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
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Тюменцы активно пересылают в социальных сетях видеоролик, в котором якобы врач, который живет в Италии 20 лет, рассказывает о том, что от коронавируса можно излечиться легко и просто. Для этого нужен алкоголь.

– По словам мужчины, избавиться от болезни за один день можно, если регулярно дышать водкой. Это фейк! Доверяйте только официальным источникам информации и не подвергайте свою жизнь опасности, следуя советам неизвестных злоумышленников. При появлении симптомов болезни обращайтесь за помощью к врачам, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Там напомнили, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусматривается административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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