«Врач» рассказывает тюменцам о лечении коронавируса водкой

7 Май 2020 2020-05-07T11:43:30+03:00

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Тюменцы активно пересылают в социальных сетях видеоролик, в котором якобы врач, который живет в Италии 20 лет, рассказывает о том, что от коронавируса можно излечиться легко и просто. Для этого нужен алкоголь.

– По словам мужчины, избавиться от болезни за один день можно, если регулярно дышать водкой. Это фейк! Доверяйте только официальным источникам информации и не подвергайте свою жизнь опасности, следуя советам неизвестных злоумышленников. При появлении симптомов болезни обращайтесь за помощью к врачам, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Там напомнили, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусматривается административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU