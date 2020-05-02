В Тюменской области могут ввести обязательный масочный режим

2 Май 2020 2020-05-02T08:20:55+03:00

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Роспотребнадзор обратился к губернатору Тюменской области в четверг, 30 апреля, с предложением ввести масочный режим на территории региона.

Глава управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо уточнила, что маска снижает риск заражения коронавирусом.

- Сейчас не все жители региона соблюдают социальное дистанцирование, используют маски в общественном транспорте, в магазинах, аптеках. Есть большой риск заражения. Многие регионы уже ввели масочный режим на своих территориях. Маска обязательна для использования в общественных местах, - отметила она.

Известно, что контролировать наличие масок у жителей будут юрлица. Любой получатель услуги обязан быть в маске. Особое внимание уделят пациентам, которые приходят на прием к доктору. Для них наличие маски — обязательно.

ИСТОЧНИК KP.RU