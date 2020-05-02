2020-05-02T08:20:55+03:00
Общество

В Тюменской области могут ввести обязательный масочный режим

Особое внимание уделят пациентам на приеме у врачей
Руслан Савинов
Поделиться:
В Тюменской области могут ввести обязательный масочный режимВ Тюменской области могут ввести обязательный масочный режимФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор обратился к губернатору Тюменской области в четверг, 30 апреля, с предложением ввести масочный режим на территории региона.

Глава управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо уточнила, что маска снижает риск заражения коронавирусом.

- Сейчас не все жители региона соблюдают социальное дистанцирование, используют маски в общественном транспорте, в магазинах, аптеках. Есть большой риск заражения. Многие регионы уже ввели масочный режим на своих территориях. Маска обязательна для использования в общественных местах, - отметила она.

Известно, что контролировать наличие масок у жителей будут юрлица. Любой получатель услуги обязан быть в маске. Особое внимание уделят пациентам, которые приходят на прием к доктору. Для них наличие маски — обязательно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодежный центр Исетска расскажет о востребованных профессиях
В Тюменской области могут ввести обязательный масочный режим
В Заводоуковском районе сохраняют память о школах
Погода на 2 мая в Тюмени: небольшое похолодание
В Тюмени состоялся вебинар по теме «Аренда во время и после пандемии»
Администрация Московского муниципального образования максимально открыта к общению
Тюменскому ветерану подарили дорогу
Хоккеисты «Рубина» планируют открыть летние сборы для детей
Май! Мир! Труд! В честь праздника в окнах тюменцев красуется российский триколор
Сезон дорожных работ в Тюменской агломерации начался раньше обычного
Александр Моор: «Соблюдайте самоизоляцию, уважайте труд врачей»
Тюменский Роспотребнадзор: только режим полной самоизоляции поможет избежать распространения коронавируса
Цыганское озеро в Тюмени, возможно, переименуют после благоустройства
Комедийный сериал по мотивам реальных событий снимают в Тюмени
В Тобольске выписали первых пациентов с коронавирусом
Тюменские психологи участвуют в проекте #МыРядом2020
На тюменских дорогах стало меньше жертв аварий
Школьники сыграли на гитарах и спели о Победе