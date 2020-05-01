2020-05-01T18:32:12+03:00
Общество

Тюменскому ветерану подарили дорогу

Уроженка Казанского района в этом году отпраздновала 99 лет
Лина Орлова
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В феврале 2020 года Зоя Васильевна отпраздновала 99 лет. Фото: администрация Тюменского районаВ феврале 2020 года Зоя Васильевна отпраздновала 99 лет. Фото: администрация Тюменского района
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Участнице войны, ветерану труда Зои Чугуновой из села Луговое сделали необычный подарок: дорожники заасфальтировали ей подъезд к дому.

Как сообщает «АиФ – Западная Сибирь», дорожные работы начались две недели назад. Раньше там была обычная грунтовая дорога, но специально к празднику и под присмотром Зои Васильевны дорожники навели красоту возле ее дома. Сама ветеран наблюдала за ходом работ из окна.

В феврале 2020 года Зоя Васильевна отпраздновала 99 лет. Она родилась в деревне Вакарино Казанского района. Окончила Ишимскую фельдшерско-акушерскую школу, получила профессию медицинской сестры. В августе 1941 года Зою Васильевну призвали в ряды Красной армии, служила на Дальнем Востоке. Там она стала участницей войны с Японией: оказывала медицинскую помощь раненым и даже читала им стихи. Демобилизовалась в 1946 году.

Вернувшись после войны в родные края, она работала медсестрой в Казанской районной больнице. Ушла на заслуженный отдых только в 75 лет. Сейчас ветеран живет в семье со своими родными: у нее трое детей, четверо внуков и пятеро правнуков.

Зоя Васильевна награждена медалью «За победу над Японией», «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, орденом Мужества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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