Тюменские психологи участвуют в проекте #МыРядом2020

1 Май 2020 2020-05-01T09:32:12+03:00

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Проект объединил психологов из разных городов страны, в том числе из Тюмени. И сегодня тюменские психологи пожинают плоды своих трудов: принимают слова благодарности от тех, кому специалисты восполнили силы жизни.

С одним из тюменских психологов Еленой Тишковой, которая присоединилась к проекту #МыРядом2020, пообщалось ИА «Тюменская линия». Специалист рассказала, что на горячую линию проекта часто обращаются соотечественники, которые не могут вернуться домой из заграницы – из Италии, Бали, Бангкока, а также жители Санкт-Петербурга, Кемерово, Владивостока, Краснодара и других российских городов. Звонят врачам родственники заразившихся коронавирусом, студенты медицинских вузов, которые работают наравне с остальными врачами, многодетные мамы и многие другие. В адрес Елены Тишковой поступает немало отзывов от благодарных собеседников.

– В проект я пришла в первые дни после его старта и сразу попала на канал экстренной помощи. Сюда поступают острые, экстренные заявки, которые предполагают немедленное включение психолога. Специалисты дежурят круглосуточно, каждый по два часа. Все процессы построены и продуманы организаторами четко. Конечно, формат онлайн сложный, потому что большие расстояния, не видишь клиента, а его состояние, как правило, острое, – рассказала Елена Тишкова.

Специалист Ольга Минакова рассказала свой случай из практики. С ней на линии оказалась медик из Тюмени, мама четверых детей Александра – тревог у тюменки предостаточно.

– Я – врач и с начала всей этой ситуации начала испытывать огромную волну переживаний. Кроме этого я – мама, жена, дочь, смешалось все, начались проблемы со сном, я стала подумывать о приеме успокоительных препаратов, и в этот момент узнала о проекте и обратилась за помощью. Одной консультации хватило, чтобы сразу снизился градус тревоги и напряжения, я как будто выдохнула и начала дышать полной грудью, – поделилась Александра.

Ольга Минкова отмечает, что в настоящее время врачи, медсестры, медбратья, санитарки - не только в зоне риска заболевания COVID-19, но и в зоне риска эмоционального выгорания.

Получить бесплатную консультацию психолога можно, отправив заявку на сайте МыРядом2020.рф. Также работает телефон горячей линии 8-800-444-53-47.

ИСТОЧНИК KP.RU