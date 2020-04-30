2020-04-30T18:17:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Тюменцы присоединяются к акции #спасибодоктор

Таким образом горожане поддерживают медиков в период пандемии
Вадим Бегун
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Тюменцы присоединяются к акции #спасибодоктор. Фото - pixabay.com.Тюменцы присоединяются к акции #спасибодоктор. Фото - pixabay.com.
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Тюменцы решили поддержать врачей в период пандемии. Горожане присоединяются к акции #спасибодоктор.

– В столь сложный для всего мира период, когда каждая страна борется с коронавирусом, на первый план выходят заслуги настоящих героев – врачей, медсестер, санитаров. В Тюмени сотни сотрудников больниц вынуждены расстаться с семьями, попрощаться с привычным рабочим графиком и нормальным отдыхом, чтобы защитить жителей региона от новой инфекции, – сообщает Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

По информации штаба, недавно в социальных сетях появилось видео врача-ординатора Ольги Савицкой, в котором девушка выразила своим коллегам благодарность за труд. Так и зародилась акция #спасибодоктор. На сайте штаба стопкоронавирус72.рф появилась вкладка, где можно написать слова поддержки.

Тюменцы решили поддержать врачей в период пандемии.Заходи на сайт стопкоронавирус72.рф и оставляйте свои комментарии в поддержку медицинских работников, которые борятся с пандемией COVID2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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